Погода
$ 84.43 - 84.76
€ 99.77 - 101.10

Российские ритейлеры заинтересовались товарами кыргызского производства

169  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Товары кыргызских производителей могут появиться в крупных торговых сетях России. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

В целях оказания поддержки экспортерам 29-30 июля Министерство экономики и финансов Кыргызстана совместно с проектом ПРООН "Содействие Торговле в Центральной Азии" провели B2B встречи с ритейлерами России.

В мероприятии приняли участие свыше 35 отечественных компаний из пищевой, сельскохозяйственной и швейной промышленности. С российской стороны на бирже контактов приняли участие представители российских торговых сетей, таких как: "‎Магнит", "‎Утконос", "‎Слата", "‎Продмассив Сибирь", "‎Агромирмаркет" и "‎Доброцен".

По данным ведомства, по итогам проведения B2B сессий представители российских ритейлеров выразили заинтересованность в поставках кыргызской продукции и договорились о проведении дальнейшей работы по заключению внешнеторговых контрактов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404271
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  