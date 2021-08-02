Российские ритейлеры заинтересовались товарами кыргызского производства

Товары кыргызских производителей могут появиться в крупных торговых сетях России. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

В целях оказания поддержки экспортерам 29-30 июля Министерство экономики и финансов Кыргызстана совместно с проектом ПРООН "Содействие Торговле в Центральной Азии" провели B2B встречи с ритейлерами России.

В мероприятии приняли участие свыше 35 отечественных компаний из пищевой, сельскохозяйственной и швейной промышленности. С российской стороны на бирже контактов приняли участие представители российских торговых сетей, таких как: "‎Магнит", "‎Утконос", "‎Слата", "‎Продмассив Сибирь", "‎Агромирмаркет" и "‎Доброцен".

По данным ведомства, по итогам проведения B2B сессий представители российских ритейлеров выразили заинтересованность в поставках кыргызской продукции и договорились о проведении дальнейшей работы по заключению внешнеторговых контрактов.