Для здоровья матери и ребенка ФОМС не пожалел денег

Каждой застрахованной женщине репродуктивного возраста, а также беременным женщинам предоставляется право покупки фолиевой кислоты (витамин В 9) со скидкой до 50 процентов по дополнительной программе обязательного медицинского страхования.

По словам специалистов Фонда ОМС Кыргызстана, фолиевую кислоту при беременности необходимо принимать абсолютно всем женщинам для нормального развития плода. Это прописано в национальных протоколах ведения беременности и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Судя по проведенным исследованиям, прием будущими мамочками этого витамина может спасти сотни детей от инвалидности и смерти.

Недостаток же фолиевой кислоты, который необходим для развития кровеносной и иммунной систем и который содержится в таких продуктах, как зеленые овощи, цитрусовые, дрожжи, печень и хлеб из муки грубого помола, негативно сказывается как на состоянии женщины и течение беременности, так и на развитии плода. Дефицит может привести к отслоению плаценты и прерыванию беременности или преждевременным родам, анемии у беременной и плода, развитию внутриутробных патологий у будущего младенца (дефект нервной трубки, нарушение умственного развития, гидроцефалия, "волчья пасть" и другие).

Большое количество фолиевой кислоты во время беременности расходуется именно плодом. И, если мать в течение беременности принимает ее, то угроза формирования у ребенка какого-либо врожденного заболевания нервной системы может быть предотвращена.

Фолиевая кислота, как признано всеми педиатрами в мире, должна быть тем препаратом, который все беременные женщины должны принимать в обязательном порядке.

Для приобретения препарата необходимо выписать электронный рецепт у своего врача и обратиться в аптеку.

Напомним, в ЦСМ, группах семейных врачей медицинские услуги будущим мамочкам предоставляются бесплатно, независимо от наличия полиса ОМС, согласно программе государственных гарантий. Необходимо только приписаться к ЦСМ по месту жительства.