Женщина упала в реку Чычкан. Спасатели и родственники ее ищут

В Кыргызстане 1 августа, около 18:00, в Токтогульском районе на 255-м км автодороги Бишкек-Ош, на участке Мраморный, женщина (1960 г.р. В. Д) упала в реку Чычкан. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

На место происшествия выехали 5 спасателей Токтогульского ПЧ№97, спасательные работы приостановлен в связи с наступлением темноты в 21:20 часов.

Сегодня 2 августа в 06:00 ч. на поиски выехали 10 спасателей из ПСЧ №97 Токтогульского района, 10 человек из сельского округа Жаны-Жол и 20 человек из числа родственников.