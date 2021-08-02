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Женщина упала в реку Чычкан. Спасатели и родственники ее ищут

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане 1 августа, около 18:00, в Токтогульском районе на 255-м км автодороги Бишкек-Ош, на участке Мраморный, женщина (1960 г.р. В. Д) упала в реку Чычкан. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

На место происшествия выехали 5 спасателей Токтогульского ПЧ№97, спасательные работы приостановлен в связи с наступлением темноты в 21:20 часов.

Сегодня 2 августа в 06:00 ч. на поиски выехали 10 спасателей из ПСЧ №97 Токтогульского района, 10 человек из сельского округа Жаны-Жол и 20 человек из числа родственников.


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URL: https://www.vb.kg/404276
Теги:
МЧС, река, спасатели, Токтогульский район
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