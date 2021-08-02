Через "Сводный пост" оформили 102 000 сопроводительных накладных на товар

С начала использования автоматизированной информационной системы "Сводный пост" в пункты учета товаров по состоянию на 15 июля 2021 года импортеры представили 102 тысячи 11 сопроводительных накладных.

По данным пресс-службы Государственной налоговой службы, 88 тысяч 938 сопроводительных накладных по товарам, ввезенным автомобильным транспортом, 10 тысяч 177 накладных – по товарам, ввезенным железнодорожным транспортом и 2 тысячи 896 – по товарам, ввезенным воздушным транспортом.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оформленных сопроводительных накладных, ввезенных автомобильным транспортом, увеличилось на 32 тысячи 307.

Напомним, что с 1 января этого года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики на пунктах учета товаров "Чалдыбар", "Ак-Тилек", "Ак-Жол", "Чон-Капка", железнодорожные станции "Аламедин", "Кара-Балта", "Бишкек-1", "Кара-Суу", аэропорты "Манас" и "Ош" использует автоматизированную информационную систему "Сводный пост" при учете товаров, ввозимых на территорию нашей страны из стран – членов ЕАЭС.