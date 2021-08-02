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Троллейбусы столицы проходят дезинфекцию

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- Айжан Мамбеталиева
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Бишкекское троллейбусное управление придает особое значение санитарной обработке не только троллейбусов, но и всей прилегающей территории учреждения.

На всех диспетчерских службах, медицинских пунктах, в административном корпусе и на кассе нашего предприятия сотрудники, которые прошли специальный инструктаж, проводят дезинфекцию согласно рекомендациям ЦГСЭН по санитарной обработке.

Вся поверхность помещений и салонов троллейбусов обрабатывается раствором "Актосед".

Также ежедневно на каждом конечном пункте троллейбусы получают тщательную санитарную очистку и дезинфекцию: поручней, ручек сидений, рулей, панелей и входных дверей.


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URL: https://www.vb.kg/404284
Теги:
транспорт, COVID-19, COVID
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