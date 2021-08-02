Троллейбусы столицы проходят дезинфекцию

Бишкекское троллейбусное управление придает особое значение санитарной обработке не только троллейбусов, но и всей прилегающей территории учреждения.

На всех диспетчерских службах, медицинских пунктах, в административном корпусе и на кассе нашего предприятия сотрудники, которые прошли специальный инструктаж, проводят дезинфекцию согласно рекомендациям ЦГСЭН по санитарной обработке.

Вся поверхность помещений и салонов троллейбусов обрабатывается раствором "Актосед".

Также ежедневно на каждом конечном пункте троллейбусы получают тщательную санитарную очистку и дезинфекцию: поручней, ручек сидений, рулей, панелей и входных дверей.