Троллейбусы столицы проходят дезинфекцию

Бишкекское троллейбусное управление придает особое значение санитарной обработке не только троллейбусов, но и всей прилегающей территории учреждения.
На всех диспетчерских службах, медицинских пунктах, в административном корпусе и на кассе нашего предприятия сотрудники, которые прошли специальный инструктаж, проводят дезинфекцию согласно рекомендациям ЦГСЭН по санитарной обработке.
Вся поверхность помещений и салонов троллейбусов обрабатывается раствором "Актосед".
Также ежедневно на каждом конечном пункте троллейбусы получают тщательную санитарную очистку и дезинфекцию: поручней, ручек сидений, рулей, панелей и входных дверей.