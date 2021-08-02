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Сквер Физкультурный стал светлее

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" завершили капитальный ремонт сетей наружного освещения в сквере Физкультурный.

По данным столичного муниципалитета, заменена сеть наружного освещения кабелем под землей, протяженностью 2 500 метров.

В сквере установлены 76 новых торшерных стоек, изготовленных в производственном цехе предприятия и 121 светодиодный светильник.

Напомним, что в прошлом году, специалистами МП "Бишкексвет" было установлено 20 торшерных стоек , 45 фонарей со светодиодными источниками света, которые экономичные и с хорошей светоотдачей, 55 скамеек ручной работы из металлической конструкции.

Теперь светло и в сквере Турсунбаевой, расположенном на пересечении улиц Фрунзе и Панфилова. Там, специалистами проведены ремонтно-восстановительные работы, заменены 32 светильника на новые плафоны, кабельные линии, протяженностью 0,12 километра. Сквер на Айни-Чапаева тоже приведен в порядок, заменено 50 светильников в виде шара.

Работы по установке освещения продолжаются в Березовой роще.


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URL: https://www.vb.kg/404285
Теги:
Бишкексвет, уличное освещение
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