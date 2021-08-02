Новый терминал построят в аэропорту "Иссык-Куль"

Третий этап реконструкции международного аэропорта "Иссык-Куль" предусматривает строительство нового аэровокзального комплекса со всем новейшим технологическим оборудованием. На данный момент активно ведутся переговоры с инвесторами.

Как отмечают в ОАО "Манас", модернизация региональных аэропортов жизненно необходима для развития страны и обеспечения безопасности полетов. Строительство нового аэровокзального комплекса на Иссык-Куле будет способствовать развитию региона как круглогодичного места отдыха.

Для увеличения пропускной способности аэровокзала и создания комфортных условий пассажирам комплекс уже был расширен на 160 м. кв. Но этого оказалось мало. На сегодняшний день аэропорт "Иссык-Куль" обслуживает 23 рейса в неделю - 6 внутренних и 17 международных. Если раньше он работал практически только в летний сезон, то теперь самолеты летают в круглогодичном режиме в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и другие города России, также в Алматы. Начал летать и "Аэрофлот" по маршруту Москва-Тамчы-Москва 3 раза в неделю. Таким образом, авиакомпании международного уровня подтвердили соответствие всем требованиям по уровню безопасности полётов международного аэропорта "Иссык-Куль".

Это подтверждает, что два предыдущих этапа по реконструкции были успешно завершены". Основной целью первого являлось удлинение взлетно-посадочной полосы, строительство дополнительной рулежной дорожки и расширение перрона.

На втором этапе проведена работа по оснащению аэродрома светосигнальной и инструментальной системой посадки, построены объекты электроснабжения аэропорта в соответствии с требованиями и стандартами ИКАО. В прошлом году был построен

топливозаправочный комплекс.

Открытие новых рейсов в аэропорту "Иссык-Куль" позволило снизить цены на авиабилеты, стоимость которых в прошлом году была значительно выше, чем в этом.