В аэропорту "Иссык-Куль" встретили участников турнира EFC 38

В Международный аэропорт "Иссык-Куль" прибыли участники и гости турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), принадлежащей чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Спортсменов встречали представители организационного комитета турнира.

Для участников турнира и гостей созданы все условия. По их отзывам, все обустроено по высшему разряду, они благодарны за гостеприимство. Но больше всего всех потряс Иссык-Куль своей красотой величием.

3 августа на ипподроме города Чолпон-Ата состоится турнир по смешанным единоборствам лиги EFC 38.

В главном бою турнира действующий чемпион лиги Руслан Яманбаев проведет защиту титула против Бусурманкула Абдибаита. Также ожидается возвращение в октагон чемпиона в наилегчайшем весе Мансура Малачиева. Он встретится с молодым Рашидом Вагабовым.

На турнире EFC 38 также выступят Данияр Бабакулов, Абдурахман Гитиновасов, Имам Шапи Мухтаров и многие другие полюбившиеся фанатам бойцы.