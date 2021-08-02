В ИВС РОВД Токтогульского района нарушают права задержанных

И.о. представителя Национального центра Кыргызстана по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Мурасбек Апсатаров совместно с привлеченным экспертом Нурисламом Раимжановым провели внеплановое профилактическое посещение изолятора временного содержания в РОВД Токтогульского района. По итогам проверки специалисты выявили несколько фактов нарушения прав задержанных.

Так, установлено, что Токтогульский районный суд вынес задержанным меру пресечения в виде ареста, после чего их должны были этапировать в СИЗО №5 города Ош. Однако их закрыли в ИВС более чем на 48 часов и даже более чем на 10 дней в месяц. Таким образом, руководство изолятора не выполнило требования статьи 9 Закона КР "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

"По закону проводить следственные действия и рассматривать дела в судах можно при условии содержания обвиняемого в следственных изоляторах. Если такой возможности нет, то задержанный может быть переведен в изолятор временного содержания на срок не более 10 дней в месяц. Поэтому необходимо выяснить, почему задержанных не этапировали из ИВС РОВД Токтогульского района в СИЗО-5 и привлечь к ответственности виновных, допустивших такие факты", - подчеркивают в НЦПП КР.

Кроме того, при поступлении в ИВС люди должны проходить обязательный медосмотр. Однако во время проверки личных дел задержанных установлено, что у Д.М. и К.К. не было медицинских справок, а бланки медицинского заключения не заполнены.

"Это говорит о том, что сотрудники ИВС не соблюдают законы Кыргызской Республики. Согласно статье 45, часть 6 Уголовного кодекса КР, "каждый раз когда подозреваемый доставляется в изолятор временного содержания или следственный изолятор, а также если он, его адвокат или близкие родственники пишут жалобу на жестокое обращение, пытки или насилие, в отношении сотрудников следственных органов оформляется соответствующий документ, а сам заявитель проходит обязательное медицинское обследование под контролем администрации ИВС. По статье 1.9 "О внутреннем порядке ИВС органов внутренних дел КР", перед помещением в камеры задержанные в обязательном порядке проходят медосмотр и санитарную обработку. По этой части в ИВС РОВД Токтогульского района также зафиксированы нарушения", - заключили в Наццентре.

Специалисты обнаружили и другие нарушения прав человека, а также факты негуманного обращения с задержанными. В рассчитанном на 16 человек ИВС содержались 18 задержанных, двое из них спали на полу. Тогда как в статье 2.3 "Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания МВД КР" указано, что "размер санитарной зоны на каждого человека в камере должен составлять 3,25 квадратных метра".

Согласно статье 7 Закона "О Национальном центре", сотрудники НЦПП должны сообщать в прокуратуру о пытках и жестоком обращении в отношении лиц, лишенных свободы или ограниченных в передвижении, для проведения расследования и привлечения виновных к ответственности.