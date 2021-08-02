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В реке Каракол нашли тело казахстанки, пропавшей 15 июля

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 1 августа, в ущелье Каракол спасатели МЧС нашли тело, пропавшей 15 июля 29-летней казахстанки Варвары Конопасевич. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

Информация о том, что потерялась туристка, поступила 15 июля. Варвара вместе со своей семьей приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Девушка осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел. Поиски велись с 16 июля. Была надежда, что девушка заблудилась в лесу, но вскоре на берегу реки были обнаружены вещи пропавшей. Взвесив все шансы на спасение, спасатели вместе с родными девушки решили прекратить поиски 21 июля. Родственники Варвары уехали в Россию.

"1 августа поступила информация что в реке Каракол на джайлоо Ала-Кол обнаружен труп женщины.

На место происшествия выехали 6 спасателей с ПСЧ №15 города Каракол, спасатели вытащили тело из воды и передали сотрудникам МВД. Личность женщины была установлена, ею оказалась ( К.В. 1992 г.р)", - говорится в сообщении МЧС.

29-летняя Варвара Конопасевич была известным международным стратегом по работе с онлайн-медиа и работала с крупнейшими мировыми брендами.


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URL: https://www.vb.kg/404290
Теги:
Каракол, розыск, Кыргызстан, поиски, МЧС
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