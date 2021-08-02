В Чуйской области продолжается профилактика происшествий на воде

Профилактика несчастных случаев, а также проведения разъяснительной работы среди родителей о возможных рисках гибели детей и необходимости надлежащего присмотра за ними, в том числе путем предостережения несовершеннолетних от посещения водоемов без

сопровождения родителей или законных представителей.

Ежедневно в период с 10.00 до 22.00 часов сотрудниками милиции Чуйской области совместно с передвижными пунктами милиции на территориях водоемов осуществляется патрулирование.

Где каждый день практически после обеденное время сотрудники милиции выявляли большое количество отдыхающих, именно из числа подростков, несовершеннолетних детей, без сопровождения родителей, где они купались именно в запрещенных местах. На местах сотрудниками милиции проводились как профилактические и разъяснительные беседы как с детьми, также с их родителями. Были розданы более 200 предостережений жителям в близи у водоемов.