"Легпром" организовал тренинг для технологов швейной отрасли

Для технологов прошел четырехдневный тренинг, организованный Ассоциацией "Легпром" при технической поддержке Глобальной текстильно-швейной программы (GTEX), реализуемой Международным торговым центром и финансируемой правительством Швейцарии.

В качестве тренера была приглашена Евгения Кривошеина, ведущий российский эксперт в области технологии, конструирования и организации швейного производства.

Слушатели прошли обучение по процедурам инспекции швейной продукции и в последующем смогут готовить технологов для текстильно-швейных предприятий и обучать их процедурам инспекции швейной продукции.

Участники ознакомились с опытом оптимизации построения швейного производства, включающего аспекты снижения себестоимости продукта, повышения производительности труда, расчета технико-экономических показателей по всем участкам производства, планирования мощности предприятий, повышения конкурентоспособности товаров швейной отрасли, решений по автоматизации управления процессами швейного производства и как использовать методические материалы и полученные знания чтобы готовить новых технологов и повышать квалификацию имеющихся, в особенности в части инспекции швейной продукции, так как для повышения международной конкурентоспособности и развития отрасли вопросы качества всегда будут на первом месте.

- К сожалению, в швейной отрасли ощущается сильный дефицит квалифицированных технологов. Зачастую на многих предприятиях производство организовывают не специалисты, а люди из других профессий, они не знают тонкостей швейного дела, от этого у них большие потери, издержки. Технологи играют значительную роль в производстве. Технолог умеет планировать производство, выпуск продукции, дает задания на каждое рабочее место, может рассчитать потоки, площади, запасы. В рамках тренинга мы проработали с технологами вопросы, необходимые для улучшения производства, повышения производительности труда, увеличения выпуска продукции, снижения издержек и повышения качества продукции, - отметила Евгения Кривошеина.

Участница тренинга, заведующая кафедрой технологии легкой промышленности КГТУ Имийла Рысбаева рассказала, что в рамках работы учебного центра "Индустрия кадров" при университете планируется открыть курсы по подготовке технологов швейных предприятий, учитывая соответствующие заявки от представителей отрасли.

- В ходе тренинга мы получили информацию о контроле качества швейных изделий, как эффективно проводить работу швейного предприятия, как организовать технологический процесс, роль технолога на предприятии, каким образом можно вычислить большое количество изделий, как можно снизить трудоемкость на изготовлении швейных изделий, подготовить техническую документацию на предприятии, карту расхода тканей и другие важные моменты производственного процесса, - сказала она.