Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток проинспектировали колонию №31

​Глава Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков и эксперты центра Мирлан Жакыпов и Алинур Аскарбеков провели превентивную проверку колонии №31 ГСИН в селе Молдовановка Аламединского района с целью предупредить жестокое обращение с осужденными, а также по ранее полученному заявлению от осужденного М. уулу Н.

На момент посещения в учреждении отбывали срок наказания и получали лечение 143 осужденных.

Сотрудники НЦПП провели обход территории и выяснили, что в учреждении организована обсервация на 94 койко-места, имеются два кислородных концентратора. Больных коронавирусной инфекцией на момент проверки не было. Начальник больницы А. Бексултанова заверила, что проблем с медицинским оборудованием и лекарствами нет. ​ "Красный крест" обеспечивает закрытое учреждение всем необходимым. Медицинскую помощь заключенным оказывают квалифицированные специалисты разного профиля.

"В колонии пятеро осужденных, отказывающихся проходить лечение от туберкулеза. С ними работает психолог. Вместе с тем, осужденные с тяжелыми заболеваниями, которым требуются другие условия содержания, не выявлены", - отмечают в НЦПП КР.

В учреждении регулярно проводится санитарная обработка. При осмотре столовой установлено, что продукты питания хранятся должным образом, соблюдается товарное соседство, все продукты промаркированы. У повара и всех работников кухни есть санитарные книжки. Для отдельной категории больных осужденных предусмотрено специальное диетическое меню.

"В учреждении открыт реабилитационный центр "Атлантис", где заключенные проходят обучение по ремонту оргтехники", - добавили в Наццентре.

Кроме того, эксперты провели обход по камерам ШИЗО и ПЛС.

На момент посещения в камерах ШИЗО за нарушения внутреннего распорядка находились 4 человека. Один из них - М.уулу Н. - ранее обратился в НЦПП с жалобой на жестокое обращение со стороны оперативных сотрудников учреждения.

"Сотрудники НЦПП не смогли поговорить с ним, так как заявитель не проявил желание пообщаться с сотрудником центра. После беседы медик в присутствии группы проверяющих провел медосмотр (замерил артериальное давление и температуру тела). Все показатели были в норме, побоев на теле не обнаружено, имеются только шрамы от операции", - подчеркнули в Наццентре по предупреждению пыток.

Изучив личное дело осужденного, специалисты выяснили, что 25 июля во время проверки у него нашли мобильный телефон Redmi Note 8T. Поэтому М. уулу Н. был выдворен в камеру ШИЗО на 5 суток.

Также сотрудники НЦПП получили рапорт начальника больницы И.А. Бексултановой о том, что осужденный перед водворением в ШИЗО был осмотрен лечащим врачом. Выдана справка о том, что по состоянию здоровья он может содержаться в камерах штрафного изолятора.

"Однако с момента нарушения режима осужденный не вставал с постели и отказывался от еды, что привело к ослаблению организма, хотя общие показатели в пределах нормы. С момента водворения в штрафной изолятор он также отказался от приема противотуберкулезных препаратов, что может способствовать ухудшению состояния его здоровья, учитывая, к тому же, ранее перенесенную операцию по удалению правого легкого. Во избежание этого начальник больницы обратилась к руководителю учреждения с просьбой перевести заключенного из ШИЗО в отделение", - рассказали в НЦПП КР.

По итогам специального превентивного посещения сотрудники центра рекомендовали начальнику учреждения выполнить эту просьбу. Жалоб от других заключенных во время мониторинга не поступило.