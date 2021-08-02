Парк "Ынтымак-2" получился значительно интереснее первого

Строительные работы второй части парка "Ынтымак" близятся к завершению. Рабочим осталось доделать некоторые мелочи. И уже сейчас бросается в глаза то, что вторая очередь рекреационной зоны получилась куда более привлекательной, чем первая. Во многом это связано с главной изюминкой – площадкой для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Осваивать пустующую территорию в районе пересечения Южной магистрали с Токтоналиева (бывшая Душанбинская) городские власти начали еще в прошлом году. И до конца того лета парк "Ынтымак-2" должен был начать принимать отдыхающих. Но из-за пандемии Бишкеку пришлось перенаправить заложенные средства на другие нужды. Работы на объекте полностью не остановились, но темп снизился.

В новом строительном сезоне ситуация улучшилась и за парк взялись с новой силой. И к настоящему моменту больше 90 процентов работ закончено. Причем можно с уверенностью сказать, что после открытия это место станет очень популярным. Ведь здесь есть на что посмотреть.

В первую очередь это амфитеатр, расположенный в центре рекреационной зоны, сцена которого выполнена в форме юрты. Ряды для зрителей могут вместить довольно большое количество людей. Вероятно, здесь будут часто проводить различные концерты под открытым небом. Кстати, для жителей и гостей столицы, передвигающихся на колясках, есть специальный заезд, чтобы попасть на зрительские ряды. А на задней стене сооружения нанесены петроглифы.

Севернее амфитеатра, немного не доходя до довольно вместительной автомобильной стоянки, расположилась детская инклюзивная площадка для юных бишкекчан с ограниченными возможностями здоровья. Именно она и является изюминкой парка. Это подарок городу от клуба "Ротари Интернешнл".

В юго-западной части территории расположился фонтан. Он практически полностью готов, работникам осталось лишь до конца умостить небольшую площадку возле него. А рядом красуется золотого цвета комуз, который видно издалека.

По всей рекреационной зоне проходят стилизованные каналы, через которые перекинуты декоративные мостики. Внутри арычков также установлены фонтанчики и специальное освещение. К слову, раз уж речь зашла о свете, по всему парку установили новые современные фонари. Для их питания под землей проложили около 6 тысяч метров кабельных линий.

Еще одним новшеством этого места является автополивочная система Hunter. В ее основе лежит подвижная штанга, которая появляется только непосредственно при поливе. В остальное время она скрыта на уровне грунта и не портит вид газонной части.

Рабочие сказали, что не знают точной даты открытия. Но выразили уверенность, что это должно произойти не позже Дня Независимости республики. Хотя, судя по оставшимся недоделкам, первые посетители должны появиться здесь раньше.

В целом "Ынтымак-2" оставляет приятное впечатление. И за это надо поблагодарить сотрудников "Бишкекглавархитектуры", подготовивших проект, и муниципальных предприятий "Бишкекасфальтсервис", "Бишкексвет" и "Бишкекзеленхоз", которые воплотили его в жизнь.

Надеемся, следующим этапом мэрия освоит оставшуюся заброшенную территорию восточнее. Она упирается в гаражи. И тогда получилась бы цельная композиция, состоящая из трех различных частей общего парка "Ынтымак".