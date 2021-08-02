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Япония предоставит грант на реализацию программы стипендий

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- Айжан Мамбеталиева
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Правительство Японии приняло решение предоставить безвозмездную помощь в размере 301 миллионов японских иен (приблизительно 2.7 миллионов долларов США) в рамках "Программы стипендий для развития человеческих ресурсов" (JDS) на 2021 японский финансовый год.

В Бишкеке состоялось подписание обменных нот между чрезвычайным и полномочным послом Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда и заместителем председателя кабинета министров –министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым.

Также, между постоянным представителем японского агентства международного сотрудничества (JICA) Наоюки Нэмото в нашей стране зампредом кабмина было подписано грантовое соглашение. Программа JDS реализуется в Кыргызстане с 2006 года в рамках безвозмездной помощи с целью оказания поддержки нашей стране в области подготовки кадров и развития двусторонних отношений между Японией и Кыргызстаном.

В рамках проекта на этот финансовый год было отобрано 18 государственных служащих на получение степени магистра в Японии. За период реализации программы JDS, 227 государственных и муниципальных служащих получили магистерскую степень, 3 служащих – докторскую степень в ВУЗах Японии, и успешно работают на ведущих позициях в ряде министерств и ведомств республики. В настоящее время, 31 стипендиат проходит обучение в Японии. Правительство Японии ожидает, что стипендиаты программы JDS обретут профессиональные знания и повысят свою квалификацию во время обучения, установят контакты и обменяются опытом с участниками из других стран, а в последующем применят приобретенные знания и навыки в решении социально-экономических проблем, и таким образом, внесут свой вклад в развитие страны и повышение благосостояния населения Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/404302
Теги:
грант, Япония
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