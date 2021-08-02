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В Сокулукском районе сошел сель

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане прорыв высокогорного озера в ущелье Белогорка в Сокулукском районе вызвал селевые потоки и разрушил 400 м дороги на 37 км дороги к водопаду Сокулук-Тош-Булак. Об этом сообщает пресс-центр МЧС со ссылкой на начальника управления МЧС по Чуйской области подполковника Азиса Эгембердиева.

По предварительным данным, уровень воды в озере Акпай, расположенном в ущелье Белогорка в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области, повысился уровень воды и его прорвало.

Восемь семей пастухов с женами и детьми были эвакуированы с места происшествия.

Автодорога Сокулук-Шаркирытма закрыта.

Объем воды в реке Сокулук составляет около 20 кубометров.

Спасатели используют специальную аварийно-спасательную машину для информирования населения. Жители, проживающие вдоль реки, переезжают в более безопасные места.

"Силы гражданской защиты Чуйской области и спасатели МЧС Сокулукского района перешли на повышенный режим работы. В настоящее время спасатели направляются к высокогорному озеру Акпай для наблюдения и мониторинга за состоянием озеро, который находится в высокогорье", - говориться в сообщении МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/404307
Теги:
МЧС, сель, Сокулукский район, Кыргызстан
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