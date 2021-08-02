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Фемида Кыргызстана отстает от эпохи инноваций

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- Нина Ничипорова
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Далеко не во всех судах страны введена автоматическая система "Суд", которая имеет долгую историю разработки и до сих пор не доведена до логического завершения. Именно эта актуальная проблема стала предметом разговора во время встречи председателя Верховного суда Нургуль Бакировой с представителями программы "Верховенство права в Кыргызской Республике – 2 фаза", реализуемой Евросоюзом.

Как отмечалось, в судебной системе прекрасно понимают, что в XXI веке именно использование цифровых форматов является ключевым фактором во всех сферах. Судебная власть также не может оставаться в стороне от актуальных тенденций развития. От внедрения цифровых сервисов в решающей степени зависят эффективность и прозрачность ее работы, доверие граждан к правосудию и в целом к государству.

В программу по реформированию судебной системы Кыргызстана был включен целый ряд задач по информатизации судов. Для их решения была разработана государственная автоматизированная информационная система "Суд". Но за четыре с лишним года после внедрения АИС к ней подключены пока только 64 суда первой инстанции и два пилотных суда второй инстанции. На встрече в Верховном суде стороны договорились ускорить работы по ее внедрению.

Одно из основных преимуществ данной системы – это, конечно, автоматическое распределение дел. Никто не может сказать, какое дело, какому судье будет передано и когда будет рассмотрено. Все поступающие дела в суд проходят через автоматическое распределение без участия человека. Это значительно снижает коррупционные риски.

АИС предполагает и систему аудио-видео фиксации судебных заседаний с помощью технических средств и соответствующего программного обеспечения. Данная система дает возможность предотвращать нарушения со стороны участников суда, брать показания свидетелей и подозреваемых по видео-конференц-связи, сокращать расходы на перевозку свидетелей и подозреваемых, сделать судебную систему более открытой и прозрачной.


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URL: https://www.vb.kg/404310
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан
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