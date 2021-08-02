Прокуратурой выявлен факт незаконной проверки бизнеса

Сотрудники прокуратуры Джалал-Абадской области установили факт незаконного вмешательства в деятельность субъекта предпринимательства. На телефон доверия от директора одного из крупных акционерных обществ региона поступил звонок о неправомерных действиях сотрудников милиции.

Должностные лица ОВД города Таш-Комур, грубо нарушая требования законов и указов президента Кыргызской Республики, направленных на защиту субъектов предпринимательства, незаконно осуществили проверку деятельности ОсОО. Естественно, они не зарегистрировали акт назначения проверки в органах прокуратуры.

На предприятие они явились с письменным требованием остановить все работы ОсОО. В результате незаконных действий должностных лиц его владельцу причинен значительный материальный ущерб. Только после вмешательства надзорного органа предприятие возобновило свою деятельность.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса, начато досудебное производство.