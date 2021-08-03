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200 звонков поступило в июле на телефон доверия для детей

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- Нина Ничипорова
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Каждую неделю к сотрудникам государственного Центра "Телефон доверия для детей - 111" поступало в среднем по 50 звонков в неделю. Обращались и сами подростки, и взрослые, перед которыми возникли, казалось бы, неразрешимые проблемы. И никто не остался без поддержки.

Абоненты сообщали о жестоком обращении и насилии в отношении детей, о семейном насилии над женщинами, просили об оказании финансовой, юридической, социальной и психологической помощи, взрослые просили дать совет по воспитанию и по взаимоотношениям с детьми, как решить семейный конфликт.

Как сообщили в Минздравсоцразвитии, ни один звонок не остался без внимания. Какие-то вопросы были решены сразу, некоторым в зависимости от характера обращения рекомендовали обратиться в соответствующие территориальные подразделения государственных органов. Но и в этом случае сотрудники центра продолжают контактировать с человеком и с соответствующими территориальными подразделениями госорганов и учреждениями, куда они его направили, и до конца решают его вопрос.

Больше всего звонков поступило из Бишкека и Джалал-Абадской области.

Центр "Телефон доверия для детей - 111" работает с 2015 года. Основной его задачей является защита прав детей, оказание им и их родителям помощи в разных сложных жизненных ситуациях.


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URL: https://www.vb.kg/404319
Теги:
дети, телефон доверия, Кыргызстан, Минздрав
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