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Битва взглядов участников турнира EFC 38 состоялась в Чолпон-Ате

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В Физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" (Иссык-Кульская область) состоялась процедура взвешивания и битва взглядов участников турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), который пройдет 3 августа, в 17:00 часов по бишкекскому времени на ипподроме города Чолпон-Ата. Об этом сообщили организаторы турнира.

В главном бою вечера встретятся Руслан Яманбаев (Россия) и действующий чемпион лиги Бусурманкул Абдибаит уулу (Кыргызстан).

Основной кард:

Gergi Shakhruramazanov (Хасавюрт) - Rasul Magomedov (Махачкала) 65.8

Rashid Vagabov (Махачкала) – Mansur Malachiev (Махачкала) 56.7

Busurmankul Abdibait (Кыргызстан) – Ruslan Yamanbaev (Россия) 65.8


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URL: https://www.vb.kg/404320
Теги:
Иссык-Кульская область, смешанные бои, Кыргызстан, Хабиб Нурмагомедов
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