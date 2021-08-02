Битва взглядов участников турнира EFC 38 состоялась в Чолпон-Ате

В Физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" (Иссык-Кульская область) состоялась процедура взвешивания и битва взглядов участников турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), который пройдет 3 августа, в 17:00 часов по бишкекскому времени на ипподроме города Чолпон-Ата. Об этом сообщили организаторы турнира.

В главном бою вечера встретятся Руслан Яманбаев (Россия) и действующий чемпион лиги Бусурманкул Абдибаит уулу (Кыргызстан).

Основной кард:

Gergi Shakhruramazanov (Хасавюрт) - Rasul Magomedov (Махачкала) 65.8

Rashid Vagabov (Махачкала) – Mansur Malachiev (Махачкала) 56.7

Busurmankul Abdibait (Кыргызстан) – Ruslan Yamanbaev (Россия) 65.8