Генеральный штаб: конкурсный отбор в Военный институт завершен

Завершились конкурсные отборы для зачисления в Военный институт Вооруженных Сил КР, а также в зарубежные военных учебные заведения на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

В ходе конкурсного отбора кандидаты, поступающие в ВУЗы, прошли медицинское освидетельствование, профессиональный отбор, сдавали экзамены по физической подготовке и по общеобразовательным предметам в зависимости от избранных специальностей.

Отмечается, что экзамены по предметам принимали представители Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Успешно прошедшие все этапы конкурсного отбора кандидаты были рассмотрены мандатной комиссией по приёму в зарубежные военные учебные заведения и грантовой комиссией по приему в ВИ ВС КР.

Кандидаты, рекомендованные мандатной комиссией, будут зачислены на первый курс высших военных учебных заведений и направлены на курс молодого пополнения.

В завершение курса кандидаты будут приведены к военной присяге и пополнят ряды ВС КР