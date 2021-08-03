Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 99.77 - 101.10

Генеральный штаб: конкурсный отбор в Военный институт завершен

382  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершились конкурсные отборы для зачисления в Военный институт Вооруженных Сил КР, а также в зарубежные военных учебные заведения на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

В ходе конкурсного отбора кандидаты, поступающие в ВУЗы, прошли медицинское освидетельствование, профессиональный отбор, сдавали экзамены по физической подготовке и по общеобразовательным предметам в зависимости от избранных специальностей.

Отмечается, что экзамены по предметам принимали представители Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Успешно прошедшие все этапы конкурсного отбора кандидаты были рассмотрены мандатной комиссией по приёму в зарубежные военные учебные заведения и грантовой комиссией по приему в ВИ ВС КР.

Кандидаты, рекомендованные мандатной комиссией, будут зачислены на первый курс высших военных учебных заведений и направлены на курс молодого пополнения.

В завершение курса кандидаты будут приведены к военной присяге и пополнят ряды ВС КР


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404322
Теги:
абитуриент, военная служба, Генеральный штаб, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  