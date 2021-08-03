В Чуйской области задержали трех подозреваемых в разбойном нападении

Сотрудники милиции Чуйской области задержали троих подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в ОВД Московского района поступило сообщение о том, что в территориальную больницу был доставлен мужчина с телесными

повреждениями.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили личность потерпевшего, им оказался местный житель М.Р., 1980 года рождения.

По предварительным данным, 19 июля 2021 года примерно в 14:30 часов кнему домой пришел малознакомый мужчина в компании двух других мужчин. Они насильно посадили его в машину, отвезли в Сокулукский район, где избили. Привезли обратно домой и отобрали у потерпевшего машину "Мазда-626", мобильный телефон и 10 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Московского района по признакам преступления предусмотренного ст. 202 (разбой) УК КР. Было начато досудебное производство, были назначены экспертизы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления были установлены и доставлены в ОВД района Р.А. 1977 года рождения, Т.Б. и Ж.У. 2002 года рождения.

Все обстоятельства выясняются. Досудебное производство продолжается.