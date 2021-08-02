Раненый на границе с РТ кыргызстанец вернулся после лечения в Турции

Сегодня, 2 августа из Турции в Кыргызстан после прохождения лечения вернулся пострадавший К.Ч., 1983 г.р., который получил ранения в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцразвития.

В аэропорту "Манас" его встретили заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматулаев и начальник лечебного управления Нурида Жусупбекова.

Жалалидин Рахматулаев отметил, что для продолжения лечения больной будет направлен в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии городе Бишкек.

Напоминаем, что пострадавший вылетел в Турцию 14 мая, более двух месяцев он получал лечение в одной из турецких клиник.

Пострадавший, К.Ч., 1983 года рождения, житель села Интернационал Лейлекского района Баткенской области находился в БНИЦТиО с 30 апреля с диагнозом: проникающее обширное осколочное ранение роговицы, внутриглазные инородные тела правого глаза, открытый перелом II-III-V плюсневых костей обеих стоп.

Ему была проведена операция с ревизией раны роговицы правого глаза. В послеоперационном периоде на КТ обнаружены мелкие инородные тела в полости глаза. Также больной был обследован и консультирован врачом из Турции в частной клинике "Кудрет Коз", где выявилась ещё отслойка сетчатки и предложено оперативное вмешательство - Витреоретинальная хирургия и пересадка роговицы правого глаза в условиях клиник Турции.

Министерство здравоохранения и социального развития КР с первых дней вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской организовало работы по оказанию необходимой медицинскую помощь пострадавшим. Начиная с 29 апреля тяжелые пострадавшие, были транспортированы в организации здравоохранения Бишкека. Были проведены экстренные и плановые операции по извлечению инородных тел (пули, осколки) и др.

Всего в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе пострадали 173 человека, погибли 36.