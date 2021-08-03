Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал Олимпийских играх в Токио.
Она стартовала 3 августа в турнире весовой категории до 62 кг, где всего заявлены 16 спортсменок.
В 1/8 финала Тыныбекова боролась против Анастасии Григорьевой из Латвии и одержала уверенную победу со счетом 8:0, а в четвертьфинале также уверенно победила представительницу Румынии Кристу Тунде Инче.
В полуфинале ее соперницей будет победительница пары Ирина Коляденко (Украина) - Жиа Лонг (Китай).
Полуфинальные схватки стартуют в 15:15 по бишкекскому времени.
До 62 кг
1/8 финала
Айсулуу Тыныбекова - Анастасия Григорьева (Латвия) - 8:0
1/4 финала
Айсулуу Тыныбекова - Криста Тунде Инче (Румыния) - победа на туше
1/2 финала
Айсулуу Тыныбекова - победитель пары Ирина Коляденко (Украина) - Жиа Лонг (Китай).
Источник: Sport АКИpress