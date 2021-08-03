Сегодня отмечается Всемирный день арбуза

Сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира и, конечно же, в Кыргызстане. Причем, каждый год их выращивают все больше и больше.

В прошлом году, по данным Национального статистического комитета, было выращено почти 262 тысячи тонн бахчевых, большая часть из них – арбузы. Это на шесть с лишним процентов больше, чем в 2019. В этом году в Минсельхозе ожидают, что и эта цифра будет перекрыта.

По словам консультанта "Вечернего Бишкека" по вопросам здравоохранения, известного диетолога Баян Смановой, эта бахчевая культура отлично утоляет жажду и, будучи совсем не калорийной, конечно же, заслужила свой собственный праздник.

"Не секрет, что арбуз – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нём более 90 процентов воды и всего около 6 процентов сахара от общей массы. Он является превосходным источником витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Арбуз – один из лидеров по содержанию ликопина – очень сильного антиоксиданта. Все это не только помогает укреплению иммунитета, но и помогает организму для поддержания нормальной функции нервной системы и формирования красных кровяных телец", - пояснила она.

А соли железа, калия, натрия, фосфора, магния, содержащиеся в мякоти, благотворно влияют на деятельность органов кроветворения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желёз внутренней секреции.

"Арбуз используют в лечебном питании при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях печени и мочевыводящих путей, он обладает мочегонным и желчегонным действием, препятствует образованию камней в желчном пузыре, способствует выведению из организма холестерина, а также помогает контролировать частоту сердечных сокращений и регулирует кровяное давление. Сок арбуза хорошо утоляет жажду при лихорадочном состоянии. И, конечно же, арбузы могут быть использованы не только, как источник витаминов и микроэлементов, но и как инструмент для поднятия настроения", - добавила Баян Сманова.

Специалисты столичной эпидемстанции проверяют весь товар на рынках и в магазинах на содержание нитратов. В арбузах, например, их не должно быть больше 60 миллиграммов на килограмм. Если нормы превышены, продукты уничтожаются. Но к августу арбузы созревают и сами, и нет необходимости ускорять этот процесс. Поэтому ешьте на здоровье полезный и вкусный полосатый.