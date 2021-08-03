В Оше задержан член ОПГ, подозреваемый в хулиганстве

В Кыргызстане в милицию обратилась гражданка К.С., которая заявила, что 19 июля примерно в 19:00 на одной из улиц города Узген Ошской области неизвестные беспричинно избили её сына, тем самыми причинили ему телесные повреждения. Об этом сообщает Пресс-служба МВД КР.

Собранный материал по данному факту был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное расследование по ст. 266 "хулиганство" УК КР.

В связи с тем, что в противоправных действиях замешаны криминальные элементы, оперативные мероприятия по установлению и задержанию проводили сотрудники межрегионального управления (МРУ) СКМ МВД КР.

28 июля оперативники при проведении оперативно-розыскных мероприятий на автодороге "Кара-Суу – Узген" Ошской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался местный житель Т.О., 1993 года рождения, ранее неоднократно судимый за различные преступления.

"По полученным данным задержанный состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Задержанный водворен в ИВС УВД г.Ош. Расследование по данному факту продолжается", - сообщает МВД.