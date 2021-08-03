Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 99.77 - 101.10

В Оше задержан член ОПГ, подозреваемый в хулиганстве

251  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в милицию обратилась гражданка К.С., которая заявила, что 19 июля примерно в 19:00 на одной из улиц города Узген Ошской области неизвестные беспричинно избили её сына, тем самыми причинили ему телесные повреждения. Об этом сообщает Пресс-служба МВД КР.

Собранный материал по данному факту был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное расследование по ст. 266 "хулиганство" УК КР.

В связи с тем, что в противоправных действиях замешаны криминальные элементы, оперативные мероприятия по установлению и задержанию проводили сотрудники межрегионального управления (МРУ) СКМ МВД КР.

28 июля оперативники при проведении оперативно-розыскных мероприятий на автодороге "Кара-Суу – Узген" Ошской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался местный житель Т.О., 1993 года рождения, ранее неоднократно судимый за различные преступления.

"По полученным данным задержанный состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Задержанный водворен в ИВС УВД г.Ош. Расследование по данному факту продолжается", - сообщает МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404334
Теги:
ОПГ, Ош, хулиганство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  