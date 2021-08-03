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Болей за наших! Бои кыргызстанских борцов покажут на площади Ала-Тоо

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 3 августа наши спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио. Горожане и гости столицы смогут увидеть выступления и поддержать кыргызстанцев на площади Ала-Тоо, где специально для этого столичный муниципалитет устанавливает LED-экран.

Болельщиков ждут в 15 часов для просмотра прямой трансляции полуфинального поединка нашей Айсулуу Тыныбековой и Ирины Коляденко из Украины.

В 16 часов 30 минут можно будет увидеть Акжола Махмудова, который выступит в финальном поединке. А 17 часов 55 минут Мээрим Жуманазарова поборется за бронзу.


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URL: https://www.vb.kg/404341
Теги:
мэрия, Олимпийские игры, Бишкек, Кыргызстан
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