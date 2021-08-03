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На Иссык-Куле стартовал проект для детей "Лето с Россией"

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- Светлана Лаптева
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В детском оздоровительном комплексе "Маяк" на берегу озера Иссык-Куль стартует культурно-оздоровительная программа для детей соотечественников "Лето с Россией"

Традиционная программа разработана русским домов в Бишкеке при участии оф Московские классики.

Путевки для 200 ребят в возрасте от 7 до 14 лет предоставлены Посольством РФ. В лагере встретятся дети из Центральной части Кыргызстана и Юга республики. Среди участников смены - активисты и победители конкурсов, проводимых Русским Домом в Бишкеке.

В этом году участники заезда станут участниками литературного летнего квеста Потомок. за меня прочти, поборются за звание лучших интеллектуалов, подготовят музыкальные постановки на тему Великой отечетсвенной войны и продемонстрируют свои художественнеы навыки в конкурсе отрядного рисунка Спасибо деду за Победу.

Победители и призеры всех конкурсов будут награждены грамотами и памятными подарками от Русского дома в Бишкеке


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URL: https://www.vb.kg/404351
Теги:
дети, Россия, Кыргызстан
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Комментарии
Азамат
03.08.2021, 16:13

У русского дома всё печально с географией.

В Центральной части Кыргызстана ( это Нарынская область ) нет российских соотечественников.

Бишкек и Чуйская область относятся к Северу Кыргызстана.

Что касается конкурса " Спасибо деду за Победу ". То тут у русского дома всё печально уже с математикой и логикой , раз он считает что дедушки этих детей участвовали в борьбе с фашизмом.

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