До конца 2022 года в КР будут регулировать цены на лекарства

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий проинформировал держателей регистрационных удостоверений лекарственных средств, оптовые и розничные фармацевтические организации республики о том, что кабинет министров своим постановлением утвердил временные правила регулирования цен на лекарственные средства, которые будут действовать до конца 2022 года.

"Согласно этому документу, регулированию цен подлежат 56 международных непатентованных наименований лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе обязательного медицинского страхования и программе государственных гарантий на амбулаторном уровне. Кроме того, учитывая эпидемиологическую ситуацию пандемии коронавирусной инфекции, кабинет министров принял решение распространить регулирование цен на зарегистрированные лекарственные средства, применяемые при лечении коронавирусной инфекции, включенные в Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств", - сказала заместитель директора департамента Чинара Мамбеталиева.

По ее словам, фармкомпаниям необходимо предоставить пакет документов в департамент для регистрации цен уже к 1 сентября. Сделано это для того, чтобы не повторилась ситуация с дефицитом лекарств для лечения COVID, которая возникла в прошлом году. Хоть эпидемиологическая обстановка с коронавирусом стабилизировалась, но не исключена и его новая вспышка.

Как пояснили в департаменте, в основу утвержденного механизма регулирования цен принято сравнение средневзвешенной цены поставки лекарства в республику с зарегистрированными ценами аналогичного лекарства в странах-производителях.

При этом учитываются расходы на уплату таможенных пошлин, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. То есть фармацевтический бизнес в стране не пострадает.

Утвержденные оптовые и розничные цены действуют на всей территории республики и являются предельными, то есть лекарства, подлежащие регулированию цен, не должны реализовываться выше предельных оптовых и розничных цен. Нижний предел цен не

регулируется.

Сейчас департаментом разрабатывается электронный каталог цен, который станет электронным информационным источником утвержденных предельных оптовых и розничных цен, и будет размещен на сайте департамента в режиме онлайн.