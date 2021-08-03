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Законопроект "О местном самоуправлении" идет вразрез с Конституцией

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- Нина Ничипорова
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Представители 50 НПО и гражданские активисты потребовали отозвать проект закона "О местном самоуправлении" и доработать его с учетом всех замечаний.

По их мнению, если закон будет принят в нынешней редакции, то он приведет к нарушению действующей Конституции, которая установила, что местное самоуправление - это гарантированное право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно решать вопросы местного значения в своих интересах и под свою ответственность.

"В законопроект же включены нормы, которые не позволяют реализовать права граждан. Авторы документа сделали все, чтобы у граждан не осталось никаких механизмов участия в местном самоуправлении, кроме курултаев, действующих без устава. Причем это касается и городов, и сел. На выборы мэра или главы айыл окмоту горожане влиять не могли и не могут. Теперь такими же бесправными стали и местные кенеши. Учитывая, что главы айыл окмоту и мэры будут назначаться государством, то эти назначения будут проведены без особого учета мнения народных избранников на местах. Например, глава айыл окмоту будет назначаться акимом, аким - кабинетом министров, кабинет министров - президентом", - пояснили критики документа.

Правозащитники отмечают, что в проекте предлагается сделать мэра не подотчетным горожанам. "Мэрии и айыл окмоту были полностью зависимы от госбюджета и работы Министерства экономики и финансов. То есть для решения локальных проблем нужно будет ждать одобрения центральной власти. Так как у местного кенеша не будет контроля за выполнением программ социально-экономического развития территории и социальной защиты населения, то и спрашивать с депутатов о реализации планов никакого смысла нет. Решения местных кенешей хотят сделать необязательными для исполнения. Зачем депутатам избираться, собираться, что-то обсуждать и принимать решения, непонятно", - возмущаются представители НПО.

В своем заключении к законопроекту Союз местных самоуправлений также отмечает, что в документе не нашло отражение понятие о системе органов МСУ. А понятие "местное самоуправление" не соответствует указанному в Конституции.

Из законопроекта также исключили действующую норму о том, что горожане могут собираться в общественные объединения, ассоциации и союзы, хотя право на объединение гарантировано Конституцией.


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URL: https://www.vb.kg/404355
Теги:
законопроект, МСУ, Кыргызстан
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