По делу "Кумтора" задержан экс-премьер-министр Темир Сариев

ГКНБ сообщил о задержании бывшего премьер-министра КР Темира Сариева.

Отмечается, что межведомственной следственной группой ГКНБ продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор".

По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, 3 августа 2021 года следствием было принято решение о задержании бывшего Премьер-министра страны Темира Сариева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствием установлено, что Сариев будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

Уточняется, что в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом города Бишкека будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения бывшему премьер-министру.

Напомним, в мае бывший премьер-министр допрашивался ГКНБ в качестве свидетеля в рамках дел по Кумтору