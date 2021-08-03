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Акжол Махмудов принес Кыргызстану первую медаль на Олимпиаде в Токио

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- Айжан Мамбеталиева
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Акжол Махмудов вышел в финал соревнований в весовой категории до 77 килограммов, одолев соперников из Туниса, Азербайджана и Армении. В финальной схватке наш спортсмен уступил Тамашу Леринцу из Венгрии со счетом 1:2 и удостоился серебра. Эта первая медаль в нашей копилке на нынешних играх.

Акжол Махмудов родился 15 апреля 1999 года в Араванском районе Ошской области. Его отец Махамаджан Махмудов работает в сфере торговли, маму парень потерял в юном возрасте, Акжол – третий ребенок в семье.

Спорт появился в его жизни в первом классе, когда отец заметил способности сына и привел его в спортзал. В восьмом классе Махмудов перешел в спортшколу имени Шералы Сыдыкова и стал заниматься у заслуженного тренера Мейрамбека Ахметова. После школы поступил в Кыргызскую государственную юридическую академию на факультет адвокатуры и юстиции.

Махмудов - неоднократный чемпион Кыргызстана по греко-римской борьбе, мастер спорта международного класса. В 2015 год получил золото чемпионата Азии среди кадетов, в 2016-м - золото чемпионатов Азии и мира среди кадетов. В 2017 году был удостоен высшей нагоады чемпионата Азии, а также получил серебро чемпионата мира среди юниоров. В 2018 году удостоился золота чемпиона Азии среди взрослых.


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URL: https://www.vb.kg/404369
Теги:
греко-римская борьба, Япония, Кыргызстан, Олимпийские игры
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