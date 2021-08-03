Садыр Жапаров по телефону поздравил Акжола Махмудова с серебряной медалью

Президент КР Садыр Жапаров по телефону поздравил борца из Кыргызстана Акжола Махмудова с серебряной медалью. Видео об этом на своей странице в соцсети опубликовал пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"Первая олимпийская медаль в копилке Кыргызстана! Поздравляем Акжола Махмудова с этим блестящим достижением, золотые победы даст Бог впереди!

Президент Жапаров в своем рабочем кабинете наблюдал за финальной схваткой и после поздравил Акжола с серебряной медалью Олимпиады", - подписал он видео с участием президента.

Напомним, Акжол Махмудов вышел в финал соревнований в весовой категории до 77 килограммов, одолев соперников из Туниса, Азербайджана и Армении. В финальной схватке наш спортсмен уступил Тамашу Леринцу из Венгрии со счетом 1:2 и удостоился серебра. Эта первая медаль в нашей копилке на нынешних играх.