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Алга, Кыргызстан! - эмоциональное видео с болельщиками на площади Ала Тоо

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- Александра Василькова
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Сегодня на площади в Бишкеке собралось более тысячи граждан, которые пришли специально для того, чтобы посмотреть выступления кыргызских борцов на Олимпийских играх в Токио.

Бишкекчане активно болели за Айсулу Тыныбекову, вышедшую в финал, за Акжола Махмудова, принесшего Кыргызстану первую медаль на этих соревнованиях, и Мээрим Жуманазурову, завоевавшую олимпийскую бронзу.

Отметим, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вместе с горожанами пришел на центральную площадь Ала-Тоо посмотреть на выступление Айсулуу Тыныбековой.


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URL: https://www.vb.kg/404373
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, борьба, женская борьба, спорт, Кыргызстан, Олимпийские игры
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