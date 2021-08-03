Алга, Кыргызстан! - эмоциональное видео с болельщиками на площади Ала Тоо

Сегодня на площади в Бишкеке собралось более тысячи граждан, которые пришли специально для того, чтобы посмотреть выступления кыргызских борцов на Олимпийских играх в Токио.

Бишкекчане активно болели за Айсулу Тыныбекову, вышедшую в финал, за Акжола Махмудова, принесшего Кыргызстану первую медаль на этих соревнованиях, и Мээрим Жуманазурову, завоевавшую олимпийскую бронзу.

Отметим, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вместе с горожанами пришел на центральную площадь Ала-Тоо посмотреть на выступление Айсулуу Тыныбековой.