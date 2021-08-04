Садыр Жапаров в Туркменистане встретится с главами стран Центральной Азии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 5–6 августа примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече лидеры стран Центральной Азии обсудят вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также совместные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

По итогам встречи планируется принять Совместное заявление глав государств Центральной Азии.

Президент Садыр Жапаров также проведет ряд двусторонних встреч.

Кроме того, в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии кыргызская делегация примет участие в работе экономического форума государств-участников, форума женщин-лидеров стран региона, а также в выставках товаров национального производства и национальных блюд Центральной Азии.