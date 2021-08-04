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Садыр Жапаров в Туркменистане встретится с главами стран Центральной Азии

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 5–6 августа примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится в Туркменистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече лидеры стран Центральной Азии обсудят вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, а также совместные меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

По итогам встречи планируется принять Совместное заявление глав государств Центральной Азии.

Президент Садыр Жапаров также проведет ряд двусторонних встреч.

Кроме того, в рамках очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии кыргызская делегация примет участие в работе экономического форума государств-участников, форума женщин-лидеров стран региона, а также в выставках товаров национального производства и национальных блюд Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/404374
Теги:
визит, Туркменистан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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