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Пентагон перевели на осадное положение из-за стрельбы

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- Александра Василькова
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На остановке у штаб-квартиры Минобороны США прозвучали выстрелы, по меньшей мере один человек ранен. Охрана рекомендует гражданам избегать этой территории, пишет РБК.

Здание министерства обороны США, Пентагон, перевели в режим локдауна из-за сообщений о выстрелах в районе здания. Предположительно, стрельба произошла у центра транзитных перевозок, где расположены остановки автобусов и станция метро.

"В Пентагоне объявлен локдаун из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим граждан избегать посещения этого места", - сообщает охрана здания в Twitter.

CNN пишет, что выстрелы прозвучали на автобусной остановке перед основным входом в здание. Этим маршрутом обычно пользуются рядовые сотрудники военного ведомства.

По данным AP, по меньшей мере один человек получил ранения, его состояние неизвестно. Местный телеканал WDVM утверждает, что речь идет о нескольких раненых.


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URL: https://www.vb.kg/404375
Теги:
стрельба, США
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