В Минздраве КР намерены изменить старую модель аттестации

В Министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызстана задумались о необходимости изменения существующей системы аттестации медицинских работников. Нынешняя имеет больше субъективизма, бюрократизма, централизованности, закрытости информационной системы и коррупционных рисков.

В соседних странах уже широко внедряются децентрализованные открытые информационные системы. У каждого медицинского работника есть свой электронный кабинет, где фиксируются все его образовательные циклы обучения, кредит-часы, накопительные баллы, а также документ, который готовится непосредственно для аттестации автоматом и который не надо куда-то завозить, относить и отчитываться по нему. Аттестация проводится в форме современных тестов и тестовых заданий.

Такая информация нужна для оценки качества выполняемой работы медицинским работником, формирования системы мотивации, поощрения и стимулирования.

Прохождение аттестационного балла означает присвоение категории, естественно, с соответствующей оплатой за занимаемую должность.

В прошлом году в Фонд обязательного медицинского страхования поступила 171 жалоба на медицинских работников. Два медика были уволены, 19 получили выговоры.