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В Баткенской области паводки затопили дома и повредили дороги (фото)

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- Н Крайнова
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Вчера , 3 августа, около 17:40, из-за проливных дождей было затоплено несколько домов в селах Баткенской области Лейлекского района. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В селе Ак-Терек Лейлекского района затоплено 11 домов и дворы 8 домов. В селе Ак-Суу затопило дворы двух домов, а в районе Тангиозу села Катран пострадало четыре двора. В Калтарыкском районе дворы четырех домов. Кроме того, на 318 и 320-км автодороги Ош-Баткен-Исфана в селе Озгоруш и Катран и размыты участки внутренней дороги.

"На место привлечены 1 погрузчик, 2 грейдера, 1 погрузчик из села Ак-Суу. Создана оперативная группа из Лейлекского районного управления МЧС КР и местного самоуправления. В целом от наводнения пострадал 21 дом, 14 дворов и повреждено 213 метров внутренних дорог", - сообщает МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/404379
Теги:
Баткенская область, МЧС, сель, Наводнение
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