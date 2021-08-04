Турецкая компания построила для жителей села Максат новые дома

Жителям села Максат Баткенской области, которые пострадали от событий на кыргызско-таджикской границе, кыргызско-турецкая компания "Дуваташ" строит новые дома по современным технологиям. Об этом на своей странице в соцсети сообщила Жылдыз Бекбаева.

По ее словам, в настоящее время построено 70 домов, еще столько же будут построены к 31 августа.

"Баткенцы, пострадавшие в кровопролитном конфликте, получат большой подарок на День Независимости от братского народа.

Эти дома построены по технологиям крупнейших строительных компаний мира и выполнены из негорючего и водонепроницаемых материалов. Как видно на фото, в домах есть все необходимое. Строительные материалы были импортированы из Турции. Выражаю огромную благодарность кыргызско-турецкой компании "Дуваташ"", - написала она.