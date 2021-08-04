Олимпиада 2020: Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1 место на О!TV

Сегодня! Вся страна ждёт, возможно, первое золото в истории независимого Кыргызстана на Олимпиаде в Токио.
Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова против хозяйки Олимпиады – японки Юкако Каваи!
Кто возьмёт золото Токио-2020?
Все предыдущие схватки кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова выиграла без единого пропущенного очка, не оставив ни единого шанса соперницам. Она одолела украинку Ирину Коляденко со счетом 10:0. Ранее кыргызстанка победила Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0) и Кристу Инце из Румынии (6:0).
Старт поединков по вольной борьбе сегодня, 4 августа в 17:55.
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Алга, Кыргызстан!
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