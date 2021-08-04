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Супруги из Бишкека рассказали почему они переехали в Новосибирск

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- Н Крайнова
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Молодая семья из Бишкека переехала в Новосибирск из-за пандемии. Они рассказали порталу Новосибирска NGS.RU о своих спечатлениях от нового города.

Елена Овчарова с мужем и двумя малолетними детьми уже три месяца живет в Новосибирске.

По словам Елены они решились сменить место жительства из-за выросших цен на продукты питания и низких зарплат.

"В Бишкеке дорожало всё, начиная от "молочки" и заканчивая растительным маслом. 5-литровая бутылка масла стоила около 1000 сомов (1 сом - 0,87 рубля), а до пандемии около 600. Средняя зарплата в Бишкеке 15 000–25 000 рублей. Если в семье работает только один мужчина, этих денег, естественно, не хватает", - сказала Елена.

"Если сравнивать цены на продукты, в Новосибирске что-то дешевле, что-то дороже. Естественно, фрукты и овощи дороже и не такие вкусные, как в Бишкеке. В целом продукты в Новосибирске чуть доступнее. В Бишкеке некоторые категории товаров мы могли себе позволить только по праздникам, здесь те же креветки мы можем пойти спокойно и купить", - добавила девушка.

По ее словам недвижимость в Новосибирске в хорошем районе стоит дороже чем в Бишкеке. Дороже и коммунальные платежи.

"Если сравнивать рынок труда, работы здесь очень много и зарплаты намного выше, чем в Бишкеке", - отмечает Елена Овчарова.

В культурном план бишкекчан удивило, что в Новосибирске большое количество курищиков и плохие дороги. .

"Все идут и курят, в Бишкеке как-то наоборот, отходят хотя бы в сторонку, в Новосибирске такого нет. Ужасные дороги, мы здесь три месяца, и я уже успела залететь в яму и остаться без колеса, ямы такие, что можно утонуть всей машиной", - отмечает Елена.

Также бишкекчане отметили отличие в характерах жителей двух городов.

"В Новосибирске люди какие-то злые. Честно и откровенно, здесь люди намного злее, чем в Бишкеке, возможно, им не хватает солнца, поэтому они такие агрессивные. В общественном транспорте здесь не уступают место, в Бишкеке же уступают, если ты женщина, беременная или человек в возрасте. В любом случае мужчина встанет и уступит. Здесь такого нет, я смотрю - зайдет бабушка в метро, например, и ей никто не уступает. Для меня это дикость", - говорит Елена.


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URL: https://www.vb.kg/404393
Теги:
миграция, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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