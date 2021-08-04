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Сегодня Айсулуу Тыныбекова и Юкако Каваи поборются за олимпийское золото

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 4 августа, наша спортсменка Айсулуу Тыныбекова будет бороться за золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Противостоять ей будет японская спортсменка Юкако Каваи, 1997 года рождения. В 2014-м году Юкако Каваи стала бронзовым призером чемпионата мира среди кадетов. В 2018-м завоевала серебряную медаль чемпионата мира. На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в своей весовой категории до 62 килограммов японка удостоилась бронзы и получила лицензию на Олимпиаду. В прошлом году она стала чемпионкой Азии.

Айсулуу Тыныбекова и Юкако Каваи уже встречались на ковре. В 2019 году в Нур-Султане наша спортсменка в 1/8 финала оказалась лучше и выиграла у японки. А в прошлом год на чемпионате мира Айсулуу Тыныбекова проиграла Юкако Каваи со счетом 6:1.

Их финальная олимпийская схватка состоится сегодня в 17:55 по бишкекскому времени. Посмотреть ее и поболеть за нашу спортсменку можно будет на площади Ала-Тоо, где специально для этого установили LED-экран.


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URL: https://www.vb.kg/404396
Теги:
борьба, женская борьба, Япония, Кыргызстан, Олимпийские игры
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