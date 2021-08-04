Цены на услуги и бланки свидетельств о рождении, смерти и заключении брака

Министерство цифрового развития КР для исключения рисков коррупции и повышения прозрачности уведомляет об официальных ценах на предоставляемые подведомственными подразделениями министерства услуги.
Стоимость бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учётом банковских услуг):
При этом граждане платят только за бланки свидетельства, регистрация актов гражданского состояния проводится на бесплатной основе. Также недавно была возобновлена безвозмездная услуга по проведению торжественной регистрации новорожденного.
Стоимость проведения торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учётом банковских услуг):
Стоимость срочных услуг ЗАГС (с учётом банковских услуг):
МЦР КР напоминает - оплата стоимости услуг производится только в кассах банков!
Министерство цифрового развития: стоимость услуг и бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния