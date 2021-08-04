Цены на услуги и бланки свидетельств о рождении, смерти и заключении брака

Министерство цифрового развития КР для исключения рисков коррупции и повышения прозрачности уведомляет об официальных ценах на предоставляемые подведомственными подразделениями министерства услуги.

Стоимость бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния (с учётом банковских услуг):

свидетельство о рождения – 54 сом; свидетельство о смерти – 13 сом; свидетельство о заключения брака – 57 сом; свидетельство о расторжения брака – 20 сом; свидетельство о перемене Ф.И.О. – 13 сом; повторная выдача свидетельства – 110 сом.

При этом граждане платят только за бланки свидетельства, регистрация актов гражданского состояния проводится на бесплатной основе. Также недавно была возобновлена безвозмездная услуга по проведению торжественной регистрации новорожденного.

Стоимость проведения торжественной регистрации заключения брака по желанию заявителя (с учётом банковских услуг):

во Дворце Бракосочетания г.Бишкек – 1797 сом; во Дворце Бракосочетания г.Ош – 822 сом; вне помещения в отделах ЗАГС по г.Бишкек и по. Г. Ош – 4038 сом; в районных отделах ЗАГС республики – 358 сом, вне помещения – 826 сом.

Стоимость срочных услуг ЗАГС (с учётом банковских услуг):

срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния – 600 сом; срочная регистрация перемены ФИО – 600 сом; срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документирования населения и актов гражданского состояния – 170 сом.

МЦР КР напоминает - оплата стоимости услуг производится только в кассах банков!

Министерство цифрового развития: стоимость услуг и бланков свидетельств по регистрации актов гражданского состояния