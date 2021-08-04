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ГКНБ задержал директора госпредприятия "Кыргызкомур"

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- Александра Василькова
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ГКНБ совместно с СКМ МВД КР пресек коррупционную схему в ГП "Кыргызкомур": уголь похищали, занижая объемы добычи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Отмечается, что руководством ГП "Кыргызкомур" в целях извлечения выгоды была создана устойчивая коррупционная схема при реализации добытого угля с месторождения "Кара-Кече". В последующем сырье реализовывалось через подконтрольные компании различным потребителям, в том числе ТЭЦ города Бишкека.

Согласно результатам проведенной экспертизы со стороны, Государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности установлен факт занижения объемов добытого государственным предприятием угля более 370 тысяч тонн на сумму порядка 600 миллилнов сомов в год.

3 августа 2021 года в рамках материалов досудебного производства были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ директор госпредприятия "Кыргызкомур" Канатбек Ашыирбаев и бухгалтер филиала "Кара-Кече" .

В настоящее время ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/404399
Теги:
ГКНБ, Кара-Кече, уголь, Кыргызкомур
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