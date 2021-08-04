Минобраз КР готов обучать студентов из Пакистана в медвузах Кыргызстана

В Бишкеке состоялась встреча министра образования и науки КР Болотбека Купешева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в КР Сардаром Азхар Тарик Ханом. На встрече речь шла об обучении пакистанских студентов медицинских вузах Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Во встрече также приняли участие заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Нурлан Омуров и заместитель главы миссии Посольства Пакистана Тарик Али.

В ходе встречи Болотбек Купешев представил детальную информацию о проводимой работе со стороны министерства для улучшения качества предоставляемых образовательных услуг медицинскими вузами КР.

"Стороны отметили, что кыргызско-пакистанское сотрудничество в сфере образования и науки имеет все предпосылки дальнейшего развития, и кроме медицинского направления, может представлять интерес сотрудничество в области точных наук, по информационно-коммуникационным технологиям, инженерно-техническим специальностям", - отмечается в сообщении Минобраза КР..

По итогам встречи, в целях расширения сотрудничества в области образования и науки, в частности в сфере медицинского образования, стороны договорились наладить сотрудничество между Министерством образования и науки КР и Комиссией по высшему образованию Пакистана, Пакистанской медицинской комиссией, путём подписания протоколов о сотрудничестве.