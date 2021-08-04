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Планёрки столичных акимиатов продолжаются

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- Айжан Мамбеталиева
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В Первомайском акимиате прошло плановое совещание под председательством первого заместителя главы района Сатыбека Каныбекова с начальниками МТУ и руководителями районных служб и подразделений.

Участники рассмотрели вопрос о принимаемых мерах по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в столице, а также о проводимых работах МП "Бишкекзеленхоз" по поливу зеленых насаждений.

Директору ОЦСМ Первомайского района поручено на ежедневной основе проводить мониторинг и анализ заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения с предоставлением соответствующей информации в муниципальную администрацию.

Начальникам МТУ поручено усилить работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также по разъяснительной работе среди населения о необходимости получения вакцины против COVID-19.

Отделу экономики и финансов взять на контроль работу по проведению рейдовых мероприятий в хозяйствующих субъектах по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Агроному МП "Бишкекзеленхоз" Первомайского района поручено своевременно поливать зеленые насаждения, также проводить санитарную обрезку деревьев на территории района. УВД Первомайского района совместно с МТУ района провести работу по фактам незаконного подключения к электросетям в центральной части города.


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URL: https://www.vb.kg/404402
Теги:
аким, Первомайский район, Бишкек, Кыргызстан
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