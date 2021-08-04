В Бишкеке не зафиксировано ни одной попытки скрыть преступление

С момента внедрения автоматизированной системы правовой статистики - Единого реестра преступлений и проступков - на территории Бишкека не было ни одного отказа от принятия или регистрации заявления о преступлении. Можно сказать, что принцип неотвратимости наказания в стране соблюдается, что повышает уровень защиты прав граждан.

"До 1 января 2019 года в Кыргызстане отсутствовала четкая система объективного учета преступлений, заявлений и сообщений о преступлениях, учет формировался отдельными правоохранительными органами. Вручную вносились заявления граждан в книгу учета преступлений и сообщений о преступлении. И, конечно, не исключались коррупционные риски. Автоматизированная система создает условия для искоренения злоупотреблений, связанных с манипуляцией данными о состоянии преступности, регистрацией сообщений о преступлениях, повышает оперативность и качество принятия решений в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, обеспечивает открытость и повышает качество работы правоохранительных органов", - отметил сотрудник отдела прокуратуры Бишкека Жолдошбек Мурзалиев.

По его словам, все сообщения о совершенном или о готовящемся преступлении незамедлительно вносятся в базу, которая автоматически присваивает порядковый номер каждому. А заявителю выдается талон–уведомление о принятии заявления, где имеется QR–код, по которому можно в режиме реального времени узнать статус своего заявления. Человеку необязательно идти в милицию, чтобы узнать судьбу заявления. Но ему необходимо, конечно, иметь сотовый телефон с доступом в Интернет.

"За отказ или укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении в Уголовном кодексе Кыргызской Республики есть статья 357, которая предусматривает наказание до двух с половиной лет лишения свободы, в придачу с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет. Но с момента внедрения системы ЕРПП на территории Бишкека фактов отказа от принятия или регистрации заявления о преступлении или сообщения о готовившемся преступлении не было. Да это практически и невозможно", - пояснил Жолдошбек Мурзалиев.

В системе ЕРПП предусмотрены все стадии уголовного судопроизводства, начиная с регистрации заявления и сообщения о преступлении или о готовившемся преступлении и заканчивая направлением досудебного производства в суд. Доследование и приостановление дел тоже учитываются системой. Другими словами, каждое процессуальное решение, принимаемое в рамках досудебного производства, заносится с базу данных ЕРПП и находится под контролем, вплоть до судебного вердикта по делу. Все это, безусловно, повышает доверие к правоохранительным органам.

Именно такой четкий порядок, по мнению прокурора отдела столичной прокуратуры Мурзалиева, позволяет осуществлять контроль за регистрацией сообщений о преступлениях, расследованием и раскрытием каждого конкретного преступления. И поэтому можно делать конкретные выводы и анализировать, какие виды преступлений совершаются чаще и почему, чтобы предотвратить их распространение и сработать на опережение.