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Зоозащитники вновь требуют прекратить отстрел бездомных животных

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- Анастасия Карелина
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Сегодня защитники бездомных животных вновь вышли к бишкекской мэрии с плакатами. Активисты и просто неравнодушные горожане требуют у столичных властей прекратить отстрел невинных тварей, а силы и средства направить на массовую стерилизацию - самый гуманный на сегодняшний день способ регулирования численности бездомных животных.

В первой половине дня у здания муниципалитета собралось довольно много народа, ведь о том, что 4 августа в кыргызской столице должна пройти акция против жестокого обращения с животными, было известно давно. Пришли к мэрии, как представители нескольких организаций, занимающихся проблемами бездомных животных, так и обычные бишкекчане, делающие все от них зависящее, чтобы братьям нашим меньшим не стать жертвами человеческой глупости и жестокости.

В руках у собравшихся были плакаты на русском и кыргызском языках. "Государство, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным!", "Собаки не виноваты, что стали бездомными. Почему их за это жестоко убивают?!", - написали зоозащитники.

- К зданию мэрии пришли практически все, кто заинтересован в помощи животным: фонды, группы зоозащитников, просто неравнодушные люди. Каждый высказывал свои предложения по регуляции численности бездомных собак и кошек. Моя позиция такова - нам необходима государственная программа по бесплатной массовой стерилизации животных. Нужно, чтобы любой человек, обратившийся со своим ли животным или бездомным подопечным за которым присматривает, в ветеринарную клинику за стерилизацией, мог ее получить. Сейчас, увы, не каждый может себе позволить оплатить эту процедуру. Если же средства на такие операции будут заложены в бюджет, появится реальная возможность остановить прирост количества бездомных собак и кошек, - рассказала корреспонденту VB.KG руководитель Фонда помощи животным "Добрые руки" Лариса Слободская.

К собравшимся на площади у муниципалитета вышел первый вице-мэр столицы по ЖКХ Жамалбек Ырсалиев. Напомним, что в феврале нынешнего года у муниципалитета также проходил митинг зоозащитников, и именно этот чиновник общался тогда с людьми, объявил, что открыт к сотрудничеству, готов выслушать все предложения и даже объявил месячный мараторий на отстрел бездомных животных.

- Отстрел – это не выход из положения. Бездомных собак и кошек не становится меньше. Мы делаем все, что можем. У каждой спасенной на улице собаки или кошки есть куратор, и всех своих подопечных мы сначала стерилизуем, а уже потом пытаемся пристроить. Но это бесконечный процесс, требующий времени, сил, денег, нервов! А ведь всего этого можно избежать. Конечно, на это потребуются средства, и немалые. Но, если мы хотим жить в чистом безопасном городе, это необходимо делать. Надеемся, что наш новый мэр понимает всю важность вопроса. Все-таки Бишкек – это столица, лицо страны. Наверное, можно и пора потратиться на то, чтобы гордиться им! – пояснила Лариса Слободская.

Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев назначил зоозащитникам встречу, на которой пообещал выслушать все их предложения. После окончания митинга у муниципалитета защитники животных прошли с плакатами еще и к Дому правительства на Старой площади.

Фотографии предоставлены участниками митинга


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URL: https://www.vb.kg/404406
Теги:
кошки, митинг, отстрел, собаки, Бишкек, животные, мэрия
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