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"В случае прибытия в Кыргызстан Курманбек Бакиев будет сразу арестован"

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- Нина Ничипорова
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В случае прибытия в Кыргызстан Курманбека Бакиева он будет незамедлительно заключен под стражу на основании вступившего в законную силу приговора суда от 29 июля 2016 года. Согласно вердикту, ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010 года и другим эпизодам преступлений. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Как известно, межведомственной следственной группой ГКНБ Кыргызской Республики расследуется уголовное дело по фактам коррупции при разработке месторождения "Кумтор".

В рамках уголовного дела уведомления о подозрении в коррупции были вручены ряду высокопоставленных чиновников, депутатам Жогорку Кенеша, и в том числе бывшему президента Аскару Акаеву. В ходе расследования были выявлены факты коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, при внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году.

2 августа 2021 года Аскар Акаев был доставлен в Бишкек для проведения необходимых следственных действий по этому уголовному делу и для выяснения других вопросов, имеющихся к нему у правоохранительных органов Кыргызской Республики.

Сообщается, что он активно сотрудничает со следствием.


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URL: https://www.vb.kg/404407
Теги:
Курманбек Бакиев, Кыргызстан
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