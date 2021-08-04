Страшная картина! Уничтожение парка на Южных Воротах

В Бишкеке горит сухая трава в парке на Южных воротах. Бишкекчане не первый год бьют тревогу по поводу состояния этого парка.Деревья тут засыхают без должного полива. И вот, сегодня, 4 августа, жительница города Жамиля Иманалиева сообщила, что обнаружила в глубине парка следы поджога. Она опубликовала снимки, на которых можно увидеть довольно большой участок парка полностью, выгоревший от пожара.

"Пожалуйста, примите меры и не допустите потери парка в южной части Бишкека! Позавчера была попытка поджога верхней части южного парка им. Даира Асанова. Выгорело более 500-700 кв.м. примерно. Сохнут деревья! Это же "лёгкие" города!", - обращается Жамиля Иманалиева к мэрии Бишкека.