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Страшная картина! Уничтожение парка на Южных Воротах

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- Н Крайнова
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В Бишкеке горит сухая трава в парке на Южных воротах. Бишкекчане не первый год бьют тревогу по поводу состояния этого парка.Деревья тут засыхают без должного полива. И вот, сегодня, 4 августа, жительница города Жамиля Иманалиева сообщила, что обнаружила в глубине парка следы поджога. Она опубликовала снимки, на которых можно увидеть довольно большой участок парка полностью, выгоревший от пожара.

"Пожалуйста, примите меры и не допустите потери парка в южной части Бишкека! Позавчера была попытка поджога верхней части южного парка им. Даира Асанова. Выгорело более 500-700 кв.м. примерно. Сохнут деревья! Это же "лёгкие" города!", - обращается Жамиля Иманалиева к мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/404412
Теги:
пожар, экология, парк, Бишкек, Кыргызстан
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